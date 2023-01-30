Маккенни — о переходе в «Лидс»: всегда мечтал играть в АПЛ. Теперь мечта стала реальностью
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Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни, перешедший на правах аренды в «Лидс Юнайтед», поделился впечатлениями от перехода.
«Я действительно взволнован. В зимнее трансферное окно всё происходит быстро. И когда появилась информация о возможном переходе, я был взбудоражен, не знал, куда попаду, и оказался в этом клубе. Я уже готов начать работу. Слышал, что тут невероятные болельщики.
Уверен, я быстро найду общий язык с партнёрами. Мама говорит, что я смогу найти подход даже к камню, если понадобится, так что да, я хорошо социализирован. Получить возможность выступать в АПЛ за «Лидс Юнайтед» — это мечта, ставшая реальностью. Я всегда мечтал играть в чемпионате Англии. Я очень рад», — приводит слова Маккенни Sky Sports.
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