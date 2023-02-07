Силкин: «Динамо» не помешали бы новые игроки, но команде по силам побороться за тройку

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о перспективах на сезон своего бывшего клуба.



«Думаю, нет усиления по причине отсутствия финансов. Но нужно быть внутри, чтобы точно сказать, что сейчас происходит. Конечно, «Динамо» бы не помешали новые игроки, они всегда нужны. В первой части сезона динамовцы отрезками показывали хороший футбол, были яркие матчи, но что будет дальше – посмотрим. Наверное, «Динамо» по силам побороться за тройку в этом сезоне. Сейчас команда не хватает опытных футболистов, которые бы могли повести за собой молодёжь. Пока тоже не понятно, как себя проявит Захарян, Тюкавин и другие ребята», – приводит слова Силкина «РБ Спорт».

6 февраля московское «Динамо» встретилось с красноярским «Енисеем» в товарищеском матче. Игра проходила в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора команд и завершилась победой столичного коллектива со счётом 4:1.