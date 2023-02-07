Славиша Йоканович ответил на вопрос о трансферах «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, планирует ли клуб приобрести новых игроков до закрытия трансферного окна, которое для команд Российской Премьер-Лиги действует до 22 февраля.



«Возможны ли трансферы? Если никто из игроков не уйдёт, то мы не планируем трансферов», — сказал Йоканович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Бело-голубые в ходе зимних сборов провели четыре встречи: сыграли вничью с «Оренбургом» со счётом 3:3 и одержали три победы — над боснийским «Борацем» (3:2), болгарской «Ардой» (3:1) и «Енисеем» (4:1).

После 17 туров РПЛ подопечные Йокановича занимают четвёртую строчку в турнирной таблице, имея в активе 29 баллов. До старта российского первенства динамовцам предстоит двухматчевое противостояние с «Крыльями Советов» в Кубке России. Игры состоятся 23 февраля и 1 марта.