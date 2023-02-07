Славиша Йоканович подвёл итоги первых сборов «Динамо»

Главный тренер Динамо Славиша Йоканович оценил два первых зимних сбора бело-голубых, а также рассказал, чего ожидает от заключительного, третьего.



«Два сбора прошли плодотворно: команда получает физическую нагрузку, заряжается. Ребята хорошо понимают рисунок игры, который мы требуем. Смотрим вперёд только с поднятой головой. Ожидаю хорошей работы на третьем сборе.



Первая предсезонка была короче, зато сейчас времени больше. У нас есть правила и принципы игры, которые мы доносим до ребят. Сейчас они легче их усваивают. Да и нам тоже легче работать с ними», — сказал Йоканович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После 17 туров РПЛ «Динамо» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, имея 29 очков.