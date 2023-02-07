Данил Глебов прокомментировал разгромное поражение «Ростова» в матче Кубка РПЛ с «Сочи»

Защитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал разгромное поражение своей команды во 2-м туре Winline Зимнего Кубка РПЛ. Напомним, ростовчане уступили «Сочи» со счетом 0:3.

«Задача у нас была выйти и выполнять все, что мы должны делать, то что мы отрабатываем и о чем говорим. Ну, не получилось, хотя были неплохие подходы. Думаю, что мы забирали инициативу, с мячом играли.



Будет ли какой-то разбор после такого матча? После каждого матча бывает разбор. Наверное, будет чуть больше каких-то нюансов, будем разбирать, смотреть. Поймем, почему не получалось выходить из обороны», — приводит слова Данила Глебова «РБ Спорт».

Напомним, «Ростов» и «Сочи» уступили в своих матчах 1-го тура: подопечные Валерия Карпина в основное время сыграли вничью со «Спартаком» (0:0), а в серии пенальти «Ростов» реализовал лишь одну попытку и уступил со счётом 1:2. Сочинцы с минимальным счётом уступили «Краснодару». Единственный гол «быков» на счету защитника Кайо.

В заключительных играх Зимнего Кубка РПЛ «Сочи» 10 февраля встретится со «Спартаком», днём позже «Ростов» сыграет с «Краснодаром».