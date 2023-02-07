«Он бы согласился, но не всё зависит от него». Слуцкий — о Головине в «Боруссии» Д

Российский тренер Леонид Слуцкий прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику «Монако» Александру Головину со стороны дортмундской «Боруссии».

«Может ли «Боруссия» купить лидера «Монако» с длинным контрактом, к примеру. Может ли такой трансфер вообще состояться в финансовом плане, в плане интереса «Монако». Если у клубом разница уровень, то не сильно. «Боруссия» — не тот клуб, который может купить лидера «Монако», а лидер «Монако» — это очень большие деньги.



Первые годы Головина во Франции выдались тяжёлыми, несмотря на то, что он сразу играл. Была чехарда тренерская, они попадали чуть ли не в зону вылета, то были в середине. Жардим уходил и приходил, Тьерри Анри… Это был этап адаптации. Головин — тот футболист, которому нужно больше времени для адаптации. Этот период прошёл. Потом, когда всё нормализовалось, был сезон, когда он много пропустил из-за травм. Если целостно взять то, как играет «Монако», какие результаты показывает, влияние Головина игру, его роль в команде, то, наверное, этот сезон является первым, когда у него и статистика высокая и команда хорошо играет. Он полностью адаптирован и чувствует себя комфортно. С этой точки зрения, вероятно, он вряд ли сможет выйти на принципиально иной уровень. Он либо играет на максимуме, либо близко к нему.



Головин уже точно может переходить в большую европейскую команду не боясь, что может там затеряться. Этап адаптации, который у него больше, чем у других, будет всё равно короче за счёт этого пятилетнего куска. Когда мы говорили с ним, а у него были предложения из Англии и сам он хотел перейти в клуб, который играет стабильно в Лиге чемпионов… Он созрел для этого перехода. Если вдруг этого или другого перехода не произойдёт, «Монако» — большой клуб, который может бороться и играть в Лиге чемпионов. Конечно, если переход в «Боруссию» будет зависеть только от него, он скажет «Да». А так, не только он принимает решение», — сказал Слуцкий в прямом эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».