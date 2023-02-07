Леонид Слуцкий рассказал, какой вопрос задал бы главному тренеру «Барселоны» Хави

Российский специалист Леонид Слуцкий признался, что если бы брал интервью у главного тренера «Барселоны» Хави, то спросил бы у него о причине его речей про необходимость выиграть титул в этом сезоне.
«Один из первых вопросов был бы после его слов. Он настолько показательно говорил: «Если мы не завоюем титулы, то мне конец» — но какова была цель этой фразы? Донести до игроков, чтобы они бились за тренера, или до руководителей, чтобы они снизили давление? Мы всё говорим что-то не просто так, с какой-то целью. Какова была цель бесконечных публичных разговоров о необходимости выиграть хотя бы один трофей в этом сезоне?» — сказал Слуцкий в прямом эфире YouTube канала «Коммент.Шоу».
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы. Видеоролик:
- 7 февраля 2023
-
12:56
-
12:53
-
12:50
-
12:42
-
12:40
-
12:36
-
12:31
-
12:28
-
12:15
-
12:14
-
11:58
-
11:52
-
11:50
-
11:42
-
11:34
-
11:25
-
11:22
-
11:12
-
11:05
-
11:00
-
10:58
-
10:43
-
10:33
-
10:30
-
10:28
-
10:10
-
10:04
-
10:00
-
09:57
-
09:52
-
09:44
-
09:33
-
09:25
-
09:23
-
09:20