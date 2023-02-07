Леонид Слуцкий рассказал, какой вопрос задал бы главному тренеру «Барселоны» Хави

Российский специалист Леонид Слуцкий признался, что если бы брал интервью у главного тренера «Барселоны» Хави, то спросил бы у него о причине его речей про необходимость выиграть титул в этом сезоне.

«Один из первых вопросов был бы после его слов. Он настолько показательно говорил: «Если мы не завоюем титулы, то мне конец» — но какова была цель этой фразы? Донести до игроков, чтобы они бились за тренера, или до руководителей, чтобы они снизили давление? Мы всё говорим что-то не просто так, с какой-то целью. Какова была цель бесконечных публичных разговоров о необходимости выиграть хотя бы один трофей в этом сезоне?» — сказал Слуцкий в прямом эфире YouTube канала «Коммент.Шоу».

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы. Видеоролик: