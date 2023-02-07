Роналдиньо: надеюсь, Хави сможет завоевать с «Барселоной» чемпионский титул
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Бывший форвард сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдиньо высказался о наставнике сине-гранатовых Хави.
«Хави – мой друг. Будем надеяться, что дела у него в «Барселоне» и дальше будут идти хорошо и он сумеет завоевать чемпионский титул», — приводит слова легендарного бразильца Sport.es.
В январе каталонцы под руководством Хави завоевали первый трофей, обыграв в финале Суперкубка Испании принципиальных соперников из мадридского «Реала» со счётом 3:1.
В турнирной таблице Примеры «Барселона» опережает сливочных на восемь баллов после 20 игр.
В раунде плей-офф Лиги Европы испанский гранд ожидает двухматчевое противостояние с «Манчестер Юнайтед».
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы
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