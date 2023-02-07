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Роналдиньо: Рафинья — отличный игрок. Я знал его, ещё когда он был ребёнком

Роналдиньо: Рафинья — отличный игрок. Я знал его, ещё когда он был ребёнком
Рафинья
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Бывший форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо высказался о своём соотечественнике Рафинье, который в матче 20-го тура Примеры с «Севильей» забил гол и записал на свой счёт результативную передачу. Сине-гранатовые одержали победу со счётом 3:0.

«Он отличный игрок. Я хорошо знал его с тех пор, как он был ребёнком. Уверен, что с этого момента дела у Рафиньи в «Барселоне» пойдут хорошо», — приводит слова Роналдиньо Sport.es.

26-летний Рафинья перешёл в «Барселону» из «Лидса» летом 2022 года. По данным Transfermarkt, сделка по трансферу бразильского нападающего обошлась клубу из Каталонии в € 58 млн. В 29 матчах в нынешнем сезоне Рафинья забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

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