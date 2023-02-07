«Ахмат» объявил о трансфере полузащитника солигорского «Шахтёра»

20-летний хавбек Илья Черняк перешёл в «Ахмат» из солигорского «Шахтёра».
«Атакующий полузащитник солигорского «Шахтёра» Илья Черняк перешёл в «Ахмат». Контракт с игроком подписан до конца сезона с правом продления на три года. Двадцатилетний футболист в прошедшем сезоне стал чемпионом Беларуси в составе «Шахтёра». Он играл под руководством нынешнего наставника грозненцев Сергея Ташуева.
В сентябре 2022 года Илья Черняк дебютировал за молодёжную сборную Беларуси в матче со сборной России. Приветствуем Илью в нашем дружном коллективе, желаем удачи и побед!» — гласит заявление пресс-службы «Ахмата».
В минувшем сезоне чемпионата Беларуси Черняк провёл за горняков 26 матчей, забил семь голов и восемь раз ассистировал партнёрам. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 300 тыс.
- 7 февраля 2023
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