«Ахмат» объявил о трансфере полузащитника солигорского «Шахтёра»

20-летний хавбек Илья Черняк перешёл в «Ахмат» из солигорского «Шахтёра».



«Атакующий полузащитник солигорского «Шахтёра» Илья Черняк перешёл в «Ахмат». Контракт с игроком подписан до конца сезона с правом продления на три года. Двадцатилетний футболист в прошедшем сезоне стал чемпионом Беларуси в составе «Шахтёра». Он играл под руководством нынешнего наставника грозненцев Сергея Ташуева.

В сентябре 2022 года Илья Черняк дебютировал за молодёжную сборную Беларуси в матче со сборной России. Приветствуем Илью в нашем дружном коллективе, желаем удачи и побед!» — гласит заявление пресс-службы «Ахмата».



В минувшем сезоне чемпионата Беларуси Черняк провёл за горняков 26 матчей, забил семь голов и восемь раз ассистировал партнёрам. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 300 тыс.