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Фердинанд — о Фернандеше и Роналду: некоторые игроки несовместимы

Фердинанд — о Фернандеше и Роналду: некоторые игроки несовместимы
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказал мнение о несовместимости на поле португальских игроков Бруну Фернандеша и Криштиану Роналду.

«Есть некоторые игроки, игра которых просто несовместима, и я считаю, что Криштиану и Бруну… Бруну просто был лучше, когда его не было рядом или не было в команде. Думаю, это может быть потому, что Бруну должен быть тем парнем, через которого идёт игра, и я считаю, что проблема с Криштиану Роналду возникла из-за его репутации и того, насколько он хорош, люди чувствуют, что должны находить его на поле», — приводит слова Фердинанда Goal.com со ссылкой на Rio Ferdinand Presents FIVE.

Криштиану Роналду начинал сезон-2022/2023 в «Манчестер Юнайтед», а в зимнее трансферное окно перешёл в саудовский «Аль-Наср».

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