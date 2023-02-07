Фердинанд — о Фернандеше и Роналду: некоторые игроки несовместимы

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказал мнение о несовместимости на поле португальских игроков Бруну Фернандеша и Криштиану Роналду.
«Есть некоторые игроки, игра которых просто несовместима, и я считаю, что Криштиану и Бруну… Бруну просто был лучше, когда его не было рядом или не было в команде. Думаю, это может быть потому, что Бруну должен быть тем парнем, через которого идёт игра, и я считаю, что проблема с Криштиану Роналду возникла из-за его репутации и того, насколько он хорош, люди чувствуют, что должны находить его на поле», — приводит слова Фердинанда Goal.com со ссылкой на Rio Ferdinand Presents FIVE.
Криштиану Роналду начинал сезон-2022/2023 в «Манчестер Юнайтед», а в зимнее трансферное окно перешёл в саудовский «Аль-Наср».
- 7 февраля 2023
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