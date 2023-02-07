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Прохин рассказал, что футболисты «Ростова» ничего не подарили Карпину на день рождения

Прохин рассказал, что футболисты «Ростова» ничего не подарили Карпину на день рождения
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Защитник «Ростова» Данила Прохин рассказал, как команда поздравила главного тренера Валерия Карпина с днём рождения.

«Какого-то особенного поздравления не было. Каждый подошёл и поздравил лично. Глебов сказал общие слова от всей команды. Подарок? Нет, обошлись без этого», — сказал Прохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

2 февраля Валерию Карпину исполнилось 54 года. Он возглавил «Ростов» в 2017 году. Также Карпин является главным тренером сборной России. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 35 баллов в 17 матчах. На втором месте находится «Спартак» (36 баллов), а лидирует «Зенит» (42 балла).

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