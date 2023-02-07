Булыкин — о «Зените»: в городе хотели бы видеть воспитанников, а не полкоманды иностранцев

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о трансферной политике петербургского «Зенита».

«У «Зенита» стратегия, что надо хорошо выступать в Лиге чемпионов, зарабатывать деньги и играть на высоком уровне. Они выбрали такую стратегию, поэтому так мало воспитанников выходит из академии.



Но не надо всем ориентироваться на «Зенит». У нас в последнее время такая международная ситуация, а у «Зенита» такие результаты, что нужно больше думать о своей молодёжи, потому что в большинстве своём деньги расходуются очень большие и расходуются неэффективно — результата нет. Поэтому, может, стоит поменять стратегию.



Не надо думать о том, чтобы выиграть Лигу Европы или Лигу чемпионов. Нужно думать, как воспитать поколение своих футболистов. У них одна команда в городе — все бы хотели видеть в городе своих воспитанников и пару-тройку хороших иностранцев, но не полкоманды», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.