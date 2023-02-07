Мартинс Перейра: нынешняя форма «Спартака» — не фарт и не удача

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра, восстанавливающийся после травмы, высказался о нынешнем состоянии команды.



«Нынешняя форма — не фарт, не удача. А плоды нашей работы. Мы работаем, у нас получается. Надеюсь, получится и в сезоне», — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Напомним, Мартинс получил травму бедра в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2) и выбыл на длительный срок. В нынешнем сезоне футболист принял участие в восьми матчах чемпионата России, забил гол и отдал две результативные передачи.



На данный момент «Спартак» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Зенит» (42).