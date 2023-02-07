Форвард «Спартака» Николсон: чувствую, что моё тело становится готовым к возобновлению РПЛ

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон рассказал о своём физическом состоянии на тренировочных сборах.

«На сборах чувствую себя замечательно. По команде можно заметить, что мы выполняем все требования тренерского штаба. Вчера мы провели очень хороший матч. Это важная победа, которая означает, что мы делаем всё правильно. Физически чувствую, что моё тело становится готовым к возобновлению РПЛ», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, «Спартак» обыграл «Краснодар» во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ со счётом 4:0. Николсон забил один из голов. Красно-белые располагаются на второй строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, отставая от «Зенита» на шесть очков.