Литвинов рассказал, с кем лучше всего играть на сборах

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о тренировочных сборах команды.

«Есть эмоциональные тренировки. Сыграть турнирчик — на очки, на баллы, наказание проигравшим – это присутствует. Но сейчас в любом случае надо переключаться и более серьёзно относиться.

С кем лучше играть – иностранными командами или РПЛ? Не знаю. Всё равно уровень команд высокий. «Ростов» идёт в тройке. С «Сочи» и «Краснодаром» игры всегда тяжёлые. Поэтому всегда плюс играть с такими сильными командами», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, «Спартак» обыграл «Краснодар» во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ со счётом 4:0. Красно-белые располагаются на второй строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, отставая от «Зенита» на шесть очков.