Александр Мостовой: Дзюба в «Локомотиве» — замечательный трансфер
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Бывший российский футболист Александр Мостовой оценил ценность потенциального трансфера нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотив».
«Для «Локомотива» это замечательный трансфер. Я говорил ещё месяц назад, когда назначили Галактионова: новые придут — будут покупать. Для Артёма тоже отличный вариант. Всё-таки Москва, «Локомотив», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее сообщалось, что бывшие игроки сборной России Артём Дзюба и Игорь Смольников в скором времени перейдут в «Локомотив».
Напомним, последним клубом Дзюбы был «Адана Демирспор», Смольников первую часть сезона-2022/2023 провёл, защищая цвета московского «Торпедо».
«Локомотив» обыграл «Урарту» в контрольном матче:
Новость по темеИсточник: Дзюба и Смольников перейдут в «Локомотив»
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