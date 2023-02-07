Александр Мостовой: Дзюба в «Локомотиве» — замечательный трансфер

Бывший российский футболист Александр Мостовой оценил ценность потенциального трансфера нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотив».

«Для «Локомотива» это замечательный трансфер. Я говорил ещё месяц назад, когда назначили Галактионова: новые придут — будут покупать. Для Артёма тоже отличный вариант. Всё-таки Москва, «Локомотив», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что бывшие игроки сборной России Артём Дзюба и Игорь Смольников в скором времени перейдут в «Локомотив».

Напомним, последним клубом Дзюбы был «Адана Демирспор», Смольников первую часть сезона-2022/2023 провёл, защищая цвета московского «Торпедо».

«Локомотив» обыграл «Урарту» в контрольном матче: