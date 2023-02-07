Диего Симеоне недоволен формой Мемфиса Депая
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне недоволен формой нападающего своей команды Мемфиса Депая. Об этом сообщает Football Espana.
После подписания игрока Симеоне попросил тренерский штаб поработать с Депаем индивидуально, чтобы привести его в форму после перерыва в Каталонии. Тем не менее тренер по-прежнему не убеждён в готовности Депая играть в команде. В «Атлетико» Мемфис трижды вышел на замену после 70-й минуты.
Напомним, Депай перешёл в «Атлетико» 20 января. Контракт 28-летнего нападающего с мадридским клубом рассчитан на два с половиной года. «Атлетико» набрал 35 очков в 20 матчах нынешнего сезона чемпионата Испании и находится на четвёртом месте в турнирной таблице. Лидирует «Барселона».
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