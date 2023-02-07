Диего Симеоне недоволен формой Мемфиса Депая

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне недоволен формой нападающего своей команды Мемфиса Депая. Об этом сообщает Football Espana.

После подписания игрока Симеоне попросил тренерский штаб поработать с Депаем индивидуально, чтобы привести его в форму после перерыва в Каталонии. Тем не менее тренер по-прежнему не убеждён в готовности Депая играть в команде. В «Атлетико» Мемфис трижды вышел на замену после 70-й минуты.

Напомним, Депай перешёл в «Атлетико» 20 января. Контракт 28-летнего нападающего с мадридским клубом рассчитан на два с половиной года. «Атлетико» набрал 35 очков в 20 матчах нынешнего сезона чемпионата Испании и находится на четвёртом месте в турнирной таблице. Лидирует «Барселона».