Представитель Оздоева: Магомед рассмотрит предложение от российского клуба, если оно будет

Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы российского полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, заявил, что его клиент, который раньше выступал за «Зенит» и «Рубин» в Российской Премьер-Лиге, может вернуться в российский чемпионат.

«У Магомеда нет категорической позиции, что он не хочет играть в РПЛ. У него вообще нет никаких ограничений при выборе клуба. Если поступит хорошее предложение от российского клуба, то он его рассмотрит.

Такого, что он принципиально не хочет играть в России, точно нет. Наоборот, он готов рассмотреть все варианты. Обвинять Магомеда в том, что он уехал из страны не по футбольным причинам, нельзя. Это чисто так совпало», — приводит слова Гаргаева «РБ Спорт».