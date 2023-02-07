Представитель Оздоева: Магомед не учит одноклубников русским словам. Они многое знают

Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы российского полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, рассказал, как россиянина приняли в команде.
«Оздоев учит одноклубников русским словам? Там даже учить не надо. Например, раньше в команде был Джанер Эркин. Он прекрасно говорит по-русски. За три года в ЦСКА полностью освоил русский язык. Эркин профессионально подошёл к этому делу. Никто в России его не заставлял учить язык, ему это надо было самому. Джанер по-русски говорит как носитель языка. Он Магомеду очень сильно помог на первых порах.
Да, Магомед изучает турецкий. В кафе или магазине может изъясняться полностью на турецком. Базовым уровнем уже владеет. Для меня вообще дико, когда легионеры по 10 лет играют в России и ничего не знают, кроме каких-то ярких фраз. Не выучить хотя бы азы — это странно. Если ты приезжаешь зарабатывать деньги в другую страну, то надо проявлять уважение к языку и культуре», — цитирует Гаргаева «РБ Спорт».
- 7 февраля 2023
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