Контракт Тедеско со сборной Бельгии будет рассчитан до конца Евро-2024

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в скором времени подпишет контракт и станет главным тренером национальной команды Бельгии. Об этом сообщает инсайдер Саша Тавольер в своей социальной сети.

По информации источника, несмотря на слухи, Доменико Тедеско должен скоро быть назначен главой сборной. Запланировано, что немецкий специалист будет возглавлять команду до чемпионата мира по футболу 2026 года. При этом первый контракт будет рассчитан до конца Евро-2024 с возможностью автоматического продления в случае успешного выступления команды на европейской арене.

Тедеско работал со «Спартаком» с 2019 по 2021 год. Также немецкий специалист работал в «Шальке-04» и «РБ Лейпциг».

Тедеско приехал на игру «Спартак» — «Наполи»: