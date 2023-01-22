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Зарема Салихова назвала Доменико Тедеско и Унаи Эмери самыми сильными тренерами в истории РПЛ, почему это не так

Зарема неправа. Тедеско и Эмери точно не лучшие иностранцы в истории РПЛ
Дмитрий Зимин
Зарема Салихова
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Есть тренеры, оказавшие гораздо большее влияние на лигу.

Можете уже накидывать дизлайки. Зарема Салихова нередко говорит правильные вещи. Например, про Азию. Тонкое замечание, что мы со своими кокошниками там никому не нужны. У региона иной футбольный код, традиции и рынок. С направленностью на Европу. К сожалению, подобные мысли транслируются редко. Зарема очень любит «Спартак» и не выносит «Зенит» – поэтому спрашивают в основном об этом. Отсюда – импульсивность и оценочные высказывания. Свежее – про тренеров. Следите за ходом мысли.

Зарема Салихова
Зарема Салихова
супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна

«Унаи Эмери и Доменико Тедеско – лучшие иностранные тренеры в истории РПЛ. После «Спартака» они сразу взяли титулы в сложных чемпионатах».

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Абсолютно субъективное мнение. Не пытаемся влезть в голову Зареме и прочертить логику этой цитаты. По каким параметрам она оценивает классность тренеров? Исключительно по трофею после «Спартака»? Тогда при чём здесь вообще РПЛ и история этого турнира? Вероятно, не менее важно, какой след они оставили здесь? Иначе в чём смысл такого виртуального рейтинга?

Давайте с Эмери. По непонятным причинам Салиховой очень нравится этот тренер. И его увольнение из «Спартака» она точно считает глобальной ошибкой своего супруга. Восстановим хронологию. Унаи считался одним из топовых тренеров Испании. Трижды брал с «Валенсией» третье место, постоянно вылетал из ЛЧ, но раз добрался до полуфинала Лиги Европы. И тут «Спартак». Неожиданный выбор. Но от € 7 млн в год (по неофициальным данным) невозможно отказаться.

А что дальше? Неплохое начало, а потом 0:5 от «Зенита», пять поражений в Лиге чемпионов и 0:2 в дерби с ЦСКА. В ноябре ещё 1:5 от «Динамо». Увольнение через пять месяцев выглядело логичным. Тренера не приняли русскоговорящие футболисты, а он и не пытался с ними сработаться. И тихо ушёл. То есть никакого влияния на РПЛ Эмери не оказал. Хотя бы минимального. Да, потом были три Лиги Европы с «Севильей» – это классный результат. Два чемпионства с «ПСЖ». Работа в «Арсенале», а теперь в «Астон Вилле». В Европе у него отличная репутация. Но тот факт, что он не задерживался нигде больше, чем на три сезона, не говорит в его пользу. А репутация тренера, способного выигрывать только в Лиге Европы, теперь с ним навсегда.

Валерий Карпин и Унаи Эмери

Валерий Карпин и Унаи Эмери

Фото: РИА Новости

Дальше – Доменико Тедеско. Седьмое место в первом, пусть и неполном сезоне. И вылет от «Зенита» в Кубке. В следующем сезоне – классная работа до декабря, неожиданное заявление об уходе летом и успешный финал – со вторым местом – лучший результат за последние четыре года. Но теперь мы понимаем, «Спартак» – чуть ли не единственный большой клуб, откуда Тедеско ушёл с успехом.

Дальше был «РБ Лейпциг» – сильный первый неполный сезон, когда он втащил команду с 11-го на четвёртое место и взял Кубок Германии. И провальный старт второго. Логичное увольнение менее чем через год с момента старта работы. И устойчивая репутация тренера-спасителя. Но не спеца, способного стабильно работать долгое время. Вносим мужчину в список лучших в истории? С миллионом оговорок.

При этом Зарема Салихова словно не замечает другие очевидные кандидатуры. Ок, «Зенит» сразу вычёркиваем. Отмечать кого-то из Питера не в её правилах. Хотя Дик Адвокат с чемпионством, Кубком УЕФА и Суперкубком Европы (всё это, кстати, с российским костяком) точно заслужил место в истории. Да, после «Зенита» у него не было трофеев. Но зато до работы в России их набралось немало. Может, только из-за этого он не попадает в список?

Или Спаллетти, который сейчас летит к трофею с «Наполи»? И дважды брал титул с «Зенитом». Но тоже не подходит. После Питера он пока ничего не выиграл. И это без упоминаний Андре Виллаш-Боаша. Или Манчини – действующего чемпиона Европы. Конечно, они и рядом не стоят с великими.

Роберто Манчини

Роберто Манчини

Фото: Claudio Villa/Getty Images

Но ладно «Зенит». В том же ЦСКА работал Хуанде Рамос. Между прочим, до этого он тренировал мадридский «Реал», «Тоттенхэм» и брал трофеи. Но после работы в Москве – отрезало. Не подходит под критерий.

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Ладно, ЦСКА, «Зенит» – это враги. Но почему бы тогда не упомянуть милого рокера Славена Билича из «Локо»? После Москвы поработал и в Турции, и в Англии. Сейчас главный в «Уотфорде». Опять аргумент в отсутствии трофеев после? Только в этом можно найти причину. А ведь был и Марко Николич – он очень нравился Зареме как тренер. Но его тоже нет в списке. Может, потому что сейчас без работы.

Про Шварца или условного Муслина мы даже не вспоминаем. У них точно не было шансов попасть в число избранных.

Похоже, в истории РПЛ, написанной в голове Заремы Салиховой, места отведены только спартаковским тренерам. Да, это необъективно. И даже нечестно. Но остаётся только принять. И по мере возможностей – доказывать обратное.

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