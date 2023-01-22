Зарема неправа. Тедеско и Эмери точно не лучшие иностранцы в истории РПЛ

Можете уже накидывать дизлайки. Зарема Салихова нередко говорит правильные вещи. Например, про Азию. Тонкое замечание, что мы со своими кокошниками там никому не нужны. У региона иной футбольный код, традиции и рынок. С направленностью на Европу. К сожалению, подобные мысли транслируются редко. Зарема очень любит «Спартак» и не выносит «Зенит» – поэтому спрашивают в основном об этом. Отсюда – импульсивность и оценочные высказывания. Свежее – про тренеров. Следите за ходом мысли.

Зарема Салихова супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна «Унаи Эмери и Доменико Тедеско – лучшие иностранные тренеры в истории РПЛ. После «Спартака» они сразу взяли титулы в сложных чемпионатах».

Абсолютно субъективное мнение. Не пытаемся влезть в голову Зареме и прочертить логику этой цитаты. По каким параметрам она оценивает классность тренеров? Исключительно по трофею после «Спартака»? Тогда при чём здесь вообще РПЛ и история этого турнира? Вероятно, не менее важно, какой след они оставили здесь? Иначе в чём смысл такого виртуального рейтинга?

Давайте с Эмери. По непонятным причинам Салиховой очень нравится этот тренер. И его увольнение из «Спартака» она точно считает глобальной ошибкой своего супруга. Восстановим хронологию. Унаи считался одним из топовых тренеров Испании. Трижды брал с «Валенсией» третье место, постоянно вылетал из ЛЧ, но раз добрался до полуфинала Лиги Европы. И тут «Спартак». Неожиданный выбор. Но от € 7 млн в год (по неофициальным данным) невозможно отказаться.



А что дальше? Неплохое начало, а потом 0:5 от «Зенита», пять поражений в Лиге чемпионов и 0:2 в дерби с ЦСКА. В ноябре ещё 1:5 от «Динамо». Увольнение через пять месяцев выглядело логичным. Тренера не приняли русскоговорящие футболисты, а он и не пытался с ними сработаться. И тихо ушёл. То есть никакого влияния на РПЛ Эмери не оказал. Хотя бы минимального. Да, потом были три Лиги Европы с «Севильей» – это классный результат. Два чемпионства с «ПСЖ». Работа в «Арсенале», а теперь в «Астон Вилле». В Европе у него отличная репутация. Но тот факт, что он не задерживался нигде больше, чем на три сезона, не говорит в его пользу. А репутация тренера, способного выигрывать только в Лиге Европы, теперь с ним навсегда.

Валерий Карпин и Унаи Эмери Фото: РИА Новости

Дальше – Доменико Тедеско. Седьмое место в первом, пусть и неполном сезоне. И вылет от «Зенита» в Кубке. В следующем сезоне – классная работа до декабря, неожиданное заявление об уходе летом и успешный финал – со вторым местом – лучший результат за последние четыре года. Но теперь мы понимаем, «Спартак» – чуть ли не единственный большой клуб, откуда Тедеско ушёл с успехом.

Дальше был «РБ Лейпциг» – сильный первый неполный сезон, когда он втащил команду с 11-го на четвёртое место и взял Кубок Германии. И провальный старт второго. Логичное увольнение менее чем через год с момента старта работы. И устойчивая репутация тренера-спасителя. Но не спеца, способного стабильно работать долгое время. Вносим мужчину в список лучших в истории? С миллионом оговорок.



При этом Зарема Салихова словно не замечает другие очевидные кандидатуры. Ок, «Зенит» сразу вычёркиваем. Отмечать кого-то из Питера не в её правилах. Хотя Дик Адвокат с чемпионством, Кубком УЕФА и Суперкубком Европы (всё это, кстати, с российским костяком) точно заслужил место в истории. Да, после «Зенита» у него не было трофеев. Но зато до работы в России их набралось немало. Может, только из-за этого он не попадает в список?



Или Спаллетти, который сейчас летит к трофею с «Наполи»? И дважды брал титул с «Зенитом». Но тоже не подходит. После Питера он пока ничего не выиграл. И это без упоминаний Андре Виллаш-Боаша. Или Манчини – действующего чемпиона Европы. Конечно, они и рядом не стоят с великими.

Роберто Манчини Фото: Claudio Villa/Getty Images

Но ладно «Зенит». В том же ЦСКА работал Хуанде Рамос. Между прочим, до этого он тренировал мадридский «Реал», «Тоттенхэм» и брал трофеи. Но после работы в Москве – отрезало. Не подходит под критерий.

Ладно, ЦСКА, «Зенит» – это враги. Но почему бы тогда не упомянуть милого рокера Славена Билича из «Локо»? После Москвы поработал и в Турции, и в Англии. Сейчас главный в «Уотфорде». Опять аргумент в отсутствии трофеев после? Только в этом можно найти причину. А ведь был и Марко Николич – он очень нравился Зареме как тренер. Но его тоже нет в списке. Может, потому что сейчас без работы.



Про Шварца или условного Муслина мы даже не вспоминаем. У них точно не было шансов попасть в число избранных.



Похоже, в истории РПЛ, написанной в голове Заремы Салиховой, места отведены только спартаковским тренерам. Да, это необъективно. И даже нечестно. Но остаётся только принять. И по мере возможностей – доказывать обратное.