Отец форварда «Црвены Звезды» Митровича подтвердил, что его сыном интересуется «Барселона»

Отец нападающего «Црвены Звезды» Стефана Митровича подтвердил, что его сыном интересуется «Барселона». Ранее в сербском клубе заявили, что отклоняли предложение о переходе 20-летнего футболиста до € 6 млн.

«Как отец Стефана хочу подтвердить, что «Барселона» связывалась с нами, как и другие команды», — написал отец Митровича в «Твиттере».

Стефан Митрович выступает за «Црвену Звезду» с июля 2022 года. В 26 матчах сербский нападающий забил пять голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года. Митрович выступает на позиции левого нападающего, но также может сыграть на правом фланге и в полузащите.

Видеообзор. «Барселона» — «Севилья». Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.