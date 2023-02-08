Экс-скаут «Арсенала» рассказал, почему клуб не смог подписать молодых Месси и Пике
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Бывший скаут «Арсенала» Фрэнсис Каджигао рассказал, что рекомендовал подписать экс-игроков «Барселоны» Лионеля Месси и Жерара Пике.
«Это правда, что я рекомендовал подписать Месси, когда он был воспитанником «Барселоны». И Пике, который бывал у нас на базе.
Почему не получилось этого сделать? Ситуация Месси была не урегулирована, и он не мог получить разрешение на работу в Великобритании. У меня было несколько встреч с Орасио Гаджоли, который в то время представлял его, но это было невозможно.
Трансфер Пике не состоялся из-за сложной бюрократической проблемы. В конце концов мы подписали Сеска Фабрегаса из того замечательного поколения академии «Барселоны», – приводит слова Каджигао AS.
Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный:
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