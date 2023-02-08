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Думфрис стал трансферной целью «Челси» на лето 2023 года

Думфрис стал трансферной целью «Челси» на лето 2023 года
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Голландским защитником Дензелом Думфрисом, который является игроком миланского «Интера», по-прежнему интересуется лондонского «Челси». Об этом сообщает издание Todofichajes.

Руководство «аристократов» предпримет ещё одну попытку осуществить переход 26-летнего футболиста в следующее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что сумма потенциального трансфера может составить около € 40 млн.

Действующий контракт Дензела с «нерадзурри» рассчитан до конца июня 2025 года.

В нынешнем сезоне Серии А защитник принял участие в 18 матчах. На его счету один точный удар и два ассиста.

Также отмечалось, что в услугах Думфриса также заинтересованы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча. Видеоролик:

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