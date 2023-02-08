Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Марселя»: при всём уважении к другим игрокам Мбаппе — лучший футболист планеты

Тренер «Марселя»: при всём уважении к другим игрокам Мбаппе — лучший футболист планеты
Комментарии

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор накануне матча 1/8 финала Кубка Франции с «ПСЖ» прокомментировал отсутствие в составе соперников нападающего Килиана Мбаппе.

«При всём уважении к остальным футболистам Мбаппе сейчас является лучшим футболистом планеты. Конечно, его отсутствие сыграет нам на руку, но не стоит забывать, что у «ПСЖ» есть другие футболисты, способные перевернуть ход игры», — сказал Тудор на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, 24-летний Мбаппе получил травму в матче французской Лиги 1 с «Монпелье». Француз был вынужден покинуть поле на 21-й минуте. «ПСЖ» сообщил, что восстановление после травмы займёт около трёх-четырёх недель. Звёздный форвард пропустит первую встречу с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Новость по теме
Спортивный директор «ПСЖ»: Мбаппе — один из лучших форвардов мира? Он уже лучший

Самые быстрые футболисты сезона-2022/2023:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023