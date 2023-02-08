Тренер «Марселя»: при всём уважении к другим игрокам Мбаппе — лучший футболист планеты

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор накануне матча 1/8 финала Кубка Франции с «ПСЖ» прокомментировал отсутствие в составе соперников нападающего Килиана Мбаппе.
«При всём уважении к остальным футболистам Мбаппе сейчас является лучшим футболистом планеты. Конечно, его отсутствие сыграет нам на руку, но не стоит забывать, что у «ПСЖ» есть другие футболисты, способные перевернуть ход игры», — сказал Тудор на предматчевой пресс-конференции.
Напомним, 24-летний Мбаппе получил травму в матче французской Лиги 1 с «Монпелье». Француз был вынужден покинуть поле на 21-й минуте. «ПСЖ» сообщил, что восстановление после травмы займёт около трёх-четырёх недель. Звёздный форвард пропустит первую встречу с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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