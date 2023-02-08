«Хоффенхайм» объявил о назначении Пеллегрино Матараццо новым главным тренером

Немецкий футбольный клуб «Хоффенхайм» на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера. Им станет 45-летний американский специалист Пеллегрино Матараццо, который сменит на этом посту Андре Брайтенрайтера. Стороны заключили контракт до 30 июня 2025 года.

Ожидается, что уже под руководством Матараццо команда сыграет в грядущем матче 20-го тура Бундеслиги против леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. Предыдущим местом работы американского специалиста был «Штутгарт», с которым в прошлом сезоне ему удалось спастись от вылета из элитного дивизиона.

На данный момент «Хоффенхайм» находится на девятиматчевой безвыигрышной серии в рамках Бундеслиги. Последняя победа команды в чемпионате датирована 14-м октября 2022 года, когда со счётом 3:0 был обыгран «Шальке». «Хоффенхайм» занимает 14-е место в турнирной таблице, всего на три очка опережая зону вылета.