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Жевнов: Кержаков — основной вратарь «Зенита». Мише воздалось за его труды

Жевнов: Кержаков — основной вратарь «Зенита». Мише воздалось за его труды
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Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов поделился мнением о голкипере санкт-петербургского клуба Михаиле Кержакове.

«На конец января 2023 года основной вратарь «Зенита» — Миша Кержаков. Это следствие удаления Одоевского, а затем – его травмы? Удаление точно не имело глобального значения, а травма, естественно, повлияла. У Дани был очень хороший шанс зацепиться за место первого вратаря. Миша подтвердил, что обладает очень хорошим качеством – внепланово выйти на поле и принести спокойствие. Ещё одно ценное качество Кержакова – ниже определённого уровня он не опускается.

Мише воздалось за его труды. Он без проблем уезжал в аренды, при этом не в лучшие команды. Он гораздо раньше меня понял, как правильно относиться к себе и восстановлению. Если Мише тяжело, он подходит к Бирюкову и ко мне, говорит об этом – и получает меньшую нагрузку. Профессионализм Кержакова снижает риск мышечных травм. Плюс стабильность. Кержаков – пример для подражания для молодых игроков «Зенита» во многих вещах.

Кержаков стал постоянно играть осенью 2019-го, но весной 2020-го в основе снова появился Лунёв. Тогда Кержаков говорил, что его праздник закончился. Это было заметно по его реакции? Тогда – нет, но у нас возникла непростая ситуация, когда пришёл Стас Крицюк. Мы подписали Крицюка за день до подачи заявки в Лигу чемпионов. Кержаков – основной вратарь, и тут Стас сразу начинает играть.

Миша очень хорош, когда у него рабочий, а ещё лучше – позитивный настрой. Когда Крицюк занял место в воротах, с Мишей пришлось поговорить. Я сказал Мише, что он тренируется не так, как должен, на наш взгляд. Кержаков ответил, что всё понимает, но не может моментально перестроиться. Со временем Миша принял ситуацию и стал работать так же, как до прихода Крицюка», — цитирует Жевнова Sports.ru.

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