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Федун прокомментировал назначение Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии

Федун прокомментировал назначение Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии
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Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал назначение экс-тренера красно-белых Доменико Тедеско на должность главного тренера сборной Бельгии.

«Я очень рад за Доменико и желаю ему удачи в работе с одной из сильнейших национальных сборных. Он умеет объединять и мотивировать парней. Это то, чего явно не хватало Бельгии на прошедшем чемпионате. Жалко, что мы проработали вместе так мало», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

Напомним, немецкий тренер работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год. Под его руководством клуб завоевал серебряные медали РПЛ в сезоне-2020/2021. Затем Тедеско работал на родине в «РБ Лейпциг».

Контракт 37-летнего специалиста со сборной Бельгии рассчитан до окончания Евро-2024.

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Тедеско прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной Бельгии
Комментарии
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