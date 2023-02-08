В РФС прокомментировали проверку со стороны Счётной палаты Российской Федерации

Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) прокомментировала мероприятие со стороны Счётной палаты РФС, связанное с проверкой организации.
«РФС как общественная организация регулярно проверяется контролирующими и надзорными органами. Что касается текущей проверки Счётной палаты РФ, то она является плановой. РФС, как и всегда в подобных случаях, предоставляет все запрашиваемые ведомством данные», — заявили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
Ранее «Матч ТВ» сообщил, что Счётная палата РФ проводит контрольное мероприятие «Оценка эффективности мероприятий по обеспечению деятельности спортивных сборных команд за счёт средств федерального бюджета, а также их участия в спортивных мероприятиях в 2020-2022 гг.» Его результаты рассмотрят в июне 2023-го на коллегии.
- 8 февраля 2023
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