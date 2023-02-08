«Атлетико» хочет получить за Жоау Феликса € 140 млн

Мадридский «Атлетико» хочет выручить € 140 млн после возможной продажи португальского нападающего «матрасников» Жоау Феликса в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Атлетико» требует у «Челси», за который Феликс выступает на правах аренды в текущем сезоне, € 140 млн, но также готов рассмотреть возможность продажи португальца в другой клуб. Руководство мадридской команды хочет, чтобы Феликс проявил себя в игре за лондонцев, что позволит выгодно расстаться с нападающим. Кроме того, отмечается, что Феликс однозначно покинет «Атлетико», если главным тренером «матрасников» останется Диего Симеоне, у которого был конфликт с португальцем.

За «Атлетико» в текущем сезоне Феликс сыграл 20 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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