«У меня закатываются глаза». Компани — об обвинении «Манчестер Сити» в нарушениях ФФП

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани, ранее являвшийся футболистом «Манчестер Сити», прокомментировал обвинения в нарушении финансовых правил в адрес своего бывшего клуба со стороны АПЛ.
«Когда я смотрю на это, у меня закатываются глаза. В нашем мире полно праведников, которые придут и будут говорить вам о том, что вы сделали неправильно, но если каждый из них посмотрит на себя, то, я думаю, им станет ясно, что в футболе нет тех, кто может позволить себе указывать пальцем на других слишком много раз.
Думаю, у всех нас на лице появляется небольшая улыбка, когда вы понимаете, как устроен футбол. Я очень скептически отношусь к подобным вещам. Давайте продолжим самосовершенствоваться, а не показывать пальцами друг на друга», — приводит слова Компани Sky Sports.
Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона
- 8 февраля 2023
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