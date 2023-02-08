Защитник «Байера» рассказал о разнице в жизни в Германии и Буркина-Фасо

Защитник леверкузенского «Байера» Эдмон Тапсоба рассказал об отличиях в жизни в Германии и Буркина-Фасо.
«Как бы я описал жизнь в Германии после трёх лет здесь? В самом начале было несколько вещей, которые мне не нравились. Например, холод и дождь, но сейчас я уже привык к этому. Мой образ жизни не изменился. Я иду на тренировку, возвращаюсь домой, и так постоянно. На самом деле я никуда не выхожу, если мне не нужно купить что-то конкретное.
В чём разница между Германией и Буркина-Фасо? Когда я был в Буркина-Фасо, мне очень повезло, что спортивный директор моего клуба раньше работал в Европе, так что многое в моей академии было похожим. Но качество местной лиги действительно очень низкое, так же, как и скорости», — приводит слова Тапсоба Bulinews.
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- 8 февраля 2023
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