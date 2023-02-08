Защитник «Торпедо» Прошкин: тяжесть сбора с Талалаевым оценю на девять из десяти

Защитник «Торпедо» Егор Прошкин прокомментировал поражение в товарищеском матче астраханским «Волгарём» (1:3).

«Согласен, результат плохой, мы должны обыгрывать такие команды, не важно, на фоне усталости или без неё. Надеюсь, в сезоне эта тенденция прекратится и мы покажем свой максимум. Теряется точность при исполнении, когда «забиты» ноги.

Тяжесть всего сбора оценю на девять из десяти. Я уже работал с Андреем Викторовичем, когда он был тренером в «Химках», и тогда сборы тоже проходили тяжело. Но это дало свои плоды в чемпионате, можете посмотреть, как играли «Химки» тогда. Надеюсь, что и у «Торпедо» получится набрать максимум очков в весенней части сезона», — цитирует Прошкина пресс-служба чёрно-белых.