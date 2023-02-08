Защитник «Торпедо» Прошкин: тяжесть сбора с Талалаевым оценю на девять из десяти
Поделиться
Защитник «Торпедо» Егор Прошкин прокомментировал поражение в товарищеском матче астраханским «Волгарём» (1:3).
«Согласен, результат плохой, мы должны обыгрывать такие команды, не важно, на фоне усталости или без неё. Надеюсь, в сезоне эта тенденция прекратится и мы покажем свой максимум. Теряется точность при исполнении, когда «забиты» ноги.
Тяжесть всего сбора оценю на девять из десяти. Я уже работал с Андреем Викторовичем, когда он был тренером в «Химках», и тогда сборы тоже проходили тяжело. Но это дало свои плоды в чемпионате, можете посмотреть, как играли «Химки» тогда. Надеюсь, что и у «Торпедо» получится набрать максимум очков в весенней части сезона», — цитирует Прошкина пресс-служба чёрно-белых.
Новость по теме«Торпедо» уступило «Волгарю» в товарищеском матче
Комментарии
- 8 февраля 2023
-
22:25
-
22:18
-
22:15
-
22:15
-
22:09
-
22:00
-
22:00
-
21:45
-
21:45
-
21:42
-
21:38
-
21:30
-
21:22
-
21:22
-
21:17
-
21:15
-
21:10
-
21:00
-
21:00
-
20:57
-
20:45
-
20:38
-
20:30
-
20:20
-
20:19
-
20:15
-
20:15
-
20:08
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:58
-
19:57
-
19:45
-
19:42
Партнерский контент