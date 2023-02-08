«Тулуза» обыграла «Реймс» и вышла в четвертьфинал Кубка Франции

Сегодня, 8 февраля, состоялся матч в рамках 1/8 финала Кубка Франции между «Тулузой» и «Реймсом». Команды играли на стадионе «Мунисипал» в Тулузе. Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В начале первого тайма Йеванн Диуф отправил мяч в свои ворота. Затем по голу на свой счёт записали Закария Абухляль и Фарес Шаиби. За минуту до конца основного времени гол престижа забил Йенс Каюсте.

В другом матче «Осер» принимал «Родез». В упорной борьбе со счётом 3:2 победу одержали гости.

В третьей игре «Гренобль» на выезде встречался с «Вьерзоном». Минимальную победу одержали гости.

Остальные четвертьфиналисты Кубка Франции пока не определились. На выход в следующую стадию претендуют «Лион», «ПСЖ», «Лилль», «Марсель» и другие.