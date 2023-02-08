«Тулуза» обыграла «Реймс» и вышла в четвертьфинал Кубка Франции
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Сегодня, 8 февраля, состоялся матч в рамках 1/8 финала Кубка Франции между «Тулузой» и «Реймсом». Команды играли на стадионе «Мунисипал» в Тулузе. Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев.
В начале первого тайма Йеванн Диуф отправил мяч в свои ворота. Затем по голу на свой счёт записали Закария Абухляль и Фарес Шаиби. За минуту до конца основного времени гол престижа забил Йенс Каюсте.
Кубок Франции. 1/8 финала
08 февраля 2023, среда. 20:15 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
3 : 1
Реймс
Реймс
1:0 Диуф – 23' 2:0 Абухляль – 35' 3:0 Шаиби – 62' 3:1 Каюсте – 89'
В другом матче «Осер» принимал «Родез». В упорной борьбе со счётом 3:2 победу одержали гости.
Кубок Франции. 1/8 финала
08 февраля 2023, среда. 20:15 МСК
Осер
Осер
Окончен
2 : 3
Родез
Родез
0:1 Мендеш – 3' 1:1 Ньянг – 45+2' 1:2 Корредор – 68' 1:3 Бин – 76' 2:3 Жубал – 90+1'
В третьей игре «Гренобль» на выезде встречался с «Вьерзоном». Минимальную победу одержали гости.
Кубок Франции. 1/8 финала
08 февраля 2023, среда. 20:15 МСК
Вьерзон
Окончен
0 : 1
Гренобль
Гренобль
0:1 Нестор – 53'
Остальные четвертьфиналисты Кубка Франции пока не определились. На выход в следующую стадию претендуют «Лион», «ПСЖ», «Лилль», «Марсель» и другие.
Комментарии
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