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Анчелотти: Бензема и Милитао будут тренироваться в пятницу, Карвахаль и Асенсио вернутся

Анчелотти: Бензема и Милитао будут тренироваться в пятницу, Карвахаль и Асенсио вернутся
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы в полуфинале клубного чемпионата мира, в котором мадридский клуб играл с египетским «Аль-Ахли», высказался о ситуации с травмированными игроками команды.

«Наши травмированные игроки ещё не до конца восстановились. Карим Бензема вполне здоров, а насчет Милитао сомнений больше. Они будут тренироваться в пятницу, так что посмотрим. Карвахаль, у которого сегодня была температура, и Асенсио, у которого была мышечная перегрузка, точно вернутся», — приводит слова Карло Анчелотти Marca.

Напомним, полуфинальная встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «Реала». В финале клубного чемпионата мира «Реал» сыграет против «Аль-Хилаля». Встреча пройдёт 11 февраля.

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