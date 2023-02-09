Главный тренер «Ленинградца» Кирьяков: Дзюба поможет «Локомотиву» остаться в РПЛ

Бывший футболист сборной России и главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков считает, что подписания защитника Игоря Смольникова и нападающего Артёма Дзюбы «Локомотивом» помогут московскому клубу не вылететь из Российской Премьер-Лиги.
— Однозначно Дзюба и Смольников — это усиление для «Локомотива», тем более в нынешней ситуации клуба это серьёзная помощь, — считает Кирьяков. — Вопрос в том, насколько Дзюба мотивирован и готов. В любом случае, он поможет решить задачу «Локомотива». У Смольникова есть опыт, который поможет. Да, они не совсем молодые футболисты, но учитывая уровень нашего чемпионата, можно ещё спокойно играть и приносить пользу.
— В РПЛ осталось 13 туров. Сможет ли Дзюба забить 10 мячей?
— Тяжело сказать. Понятно, что его голы нужны команде и чем больше, тем лучше. Особенно забитые мячи нужны в матчах с прямыми конкурентами. Не важно, забьёт Дзюба 10 или 15 мячей. Если он в матче забьет два, а команда пропустит три, серьёзного прогресса не будет. Важно, что у «Локомотива» появится игрок впереди, который будет навязывать борьбу впереди, принимать мячи. — приводит слова Кирьякова «РБ Спорт».
8 февраля 2023 года «Локомотив» объявил о подписании Игоря Смольникова и Артёма Дзюбы. На данный момент московский клуб находится на 14 месте в Российской Премьер-Лиге.
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