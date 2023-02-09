Ляказетт сыграл свою 300-ю встречу за «Лион»
Поделиться
Вчера, 8 февраля, «Лион» встречался с «Лиллем» в матче 1/8 финала Кубка Франции. «Ткачи» сумели обыграть в серии 11-метровых ударов своего оппонента, после того, как основное и дополнительное время противостояния закончилось вничью.
Один из мячей «Лиона» записал на свой счет Александр Ляказетт, который провёл свою 300-ю игру за команду с учётом всех соревнований, в которых он представлял цвета клуба.
За все это время Ляказетт отметился 145 точными ударами. Это третий результат в истории клуба. Больше 31-летнего уроженца Лиона забили лишь Флери ди Налло, 222 мяча, а также Бернар Лякомб. При этом Ляказетт, вероятно, обгонит уже в нынешнем сезоне, так как в активе Лякомба 149 мячей.
Фанаты «Лиона» празднуют «Золотой мяч» Бензема. Видеорролик:
Комментарии
- 9 февраля 2023
-
07:36
-
07:25
-
07:18
-
06:57
-
06:46
-
06:33
-
06:33
-
06:19
-
05:40
-
04:57
-
04:42
-
04:35
-
04:33
-
04:04
-
03:53
-
03:36
-
03:12
-
02:51
-
02:49
-
02:40
-
02:24
-
02:03
-
02:01
-
01:48
-
01:46
-
01:30
-
01:08
-
01:00
-
00:59
-
00:47
-
00:44
-
00:22
-
00:19
-
00:13
-
00:12
Партнерский контент