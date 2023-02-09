Ляказетт сыграл свою 300-ю встречу за «Лион»

Вчера, 8 февраля, «Лион» встречался с «Лиллем» в матче 1/8 финала Кубка Франции. «Ткачи» сумели обыграть в серии 11-метровых ударов своего оппонента, после того, как основное и дополнительное время противостояния закончилось вничью.



Один из мячей «Лиона» записал на свой счет Александр Ляказетт, который провёл свою 300-ю игру за команду с учётом всех соревнований, в которых он представлял цвета клуба.



За все это время Ляказетт отметился 145 точными ударами. Это третий результат в истории клуба. Больше 31-летнего уроженца Лиона забили лишь Флери ди Налло, 222 мяча, а также Бернар Лякомб. При этом Ляказетт, вероятно, обгонит уже в нынешнем сезоне, так как в активе Лякомба 149 мячей.

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