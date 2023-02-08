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«Лион» одолел «Лилль» и вышел в 1/4 финала Кубка Франции. Ловрен забил последний пенальти

«Лион» одолел «Лилль» и вышел в 1/4 финала Кубка Франции. Ловрен забил последний пенальти
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Сегодня, 8 февраля, состоялся матч в рамках 1/8 финала Кубка Франции между «Лионом» и «Лиллем». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе. Основное время противостояния завершилось со счётом 2:2. В серии пенальти сильнее оказались хозяева. Решающий пенальти в послематчевой серии забил Деян Ловрен.

Через восемь минут после стартового свистка счёт в игре открыл Райан Шерки. Ему ассистировал Александр Ляказетт. В скором времени сам Ляказетт отправил мяч в сетку ворот соперника. Через несколько минут Джонатан Дэвид реализовал пенальти. Затем Эдон Жегрова восстановил равенство на табло.

Кубок Франции. 1/8 финала
08 февраля 2023, среда. 20:15 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 2
4 : 2
Лилль
Лилль
1:0 Шерки – 8'   2:0 Ляказетт – 21'   2:1 Дэвид – 29'   2:2 Жегрова – 64'

Остальные четвертьфиналисты Кубка Франции пока не определились. На выход в следующую стадию претендуют «ПСЖ» и «Марсель».

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