«Лион» одолел «Лилль» и вышел в 1/4 финала Кубка Франции. Ловрен забил последний пенальти

Сегодня, 8 февраля, состоялся матч в рамках 1/8 финала Кубка Франции между «Лионом» и «Лиллем». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе. Основное время противостояния завершилось со счётом 2:2. В серии пенальти сильнее оказались хозяева. Решающий пенальти в послематчевой серии забил Деян Ловрен.

Через восемь минут после стартового свистка счёт в игре открыл Райан Шерки. Ему ассистировал Александр Ляказетт. В скором времени сам Ляказетт отправил мяч в сетку ворот соперника. Через несколько минут Джонатан Дэвид реализовал пенальти. Затем Эдон Жегрова восстановил равенство на табло.

Остальные четвертьфиналисты Кубка Франции пока не определились. На выход в следующую стадию претендуют «ПСЖ» и «Марсель».