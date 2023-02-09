Валерий Гладилин: благодаря «Спартаку» Тедеско стал главным тренером сборной Бельгии

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что экс главный тренер красно-белых Доменико Тедеско получил работу в сборной Бельгии благодаря работе в московском клубе.
«Для Тедеско сборная Бельгии – это испытание. Работать в клубе – одно, а сборная – это другой стиль работы. Если с Тедеско заключает контракт такая серьёзная федерация, как Бельгия, значит, она всё продумала. Тедеско созрел для хорошей работы в клубе, но насчёт сборной не знаю.
Из-за чего его назначили на должность главного тренера сборной? Он сделал себе имя именно в «Спартаке», поэтому можно сказать, что благодаря нашему клубу Доменико теперь главный тренер национальной команды Бельгии. Лично я не симпатизирую этой сборной», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».
Предыдущим местом работы Тедеско был немецкий клуб «РБ Лейпциг». После неудачных результатов его уволили осенью прошлого года. 8 февраля 2023 года футбольная ассоциация Бельгии объявила о назначении итальянского специалиста главным тренером сборной.
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