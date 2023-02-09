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Роман Шишкин предположил, почему Александр Кержаков решил возглавить «Кармиотиссу»

Роман Шишкин предположил, почему Александр Кержаков решил возглавить «Кармиотиссу»
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Бывший футболист сборной России, «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением, почему российский тренер Александр Кержаков решил возглавить кипрский клуб «Кармиотисса».

«Если честно, я был удивлён назначением Кержакова в «Кармиотиссу». Знаю, что в последнее время его не было в России. Возможно, из-за этого он и принял такое неординарное решение.

Но Кержаков точно заслужил хорошее предложение. Считаю, что его незаслуженно уволили из «Пари НН». Он добился прогресса и успеха там, а его уволили. Наверное, для любого тренера лучше тренировать хоть где-то, чем сидеть без дела. Он перспективный тренер, желаю ему удачи», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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