Кержаков уехал тренировать в Европу! И ждёт встречи с бывшим партнёром по «Зениту»

Александр Кержаков – новый главный тренер «Кармиотиссы». После пяти лет работы в России 40-летний специалист уехал пробовать силы в Европе, правда, не в топовый чемпионат. Рассказываем, что ждёт экс-нападающего «Зенита» в новом клубе и с кем он там пересечётся.

Кержаков в «Кармиотиссе». Что это за клуб?

«Кармиотисса» – клуб высшего дивизиона чемпионата Кипра. Команда идёт на 10-м месте с 23 очками в турнирной таблице после 22 матчей. Скорее всего, инициатором приглашения Александра Кержакова на пост главного тренера стал владелец «Кармиотиссы» Дмитрий Пунин. По информации журналиста Ивана Карпова, Пунин – российский бизнесмен, который зарабатывает на вине. На Кипре он владеет крупным магазином алкоголя и деликатесов. Также Пунин – главный спонсор команды. В «Кармиотиссе» экс-тренера «Пари НН» ждёт приятная встреча – под его руководством будет играть Томаш Губочан. Летом 2022 года 37-летний словак перешёл в команду и сыграл за неё 17 матчей.

Томаш Губочан Фото: ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков

Александр Кержаков – четвёртый россиянин в чемпионате Кипра. Помимо него, есть три игрока из России:

Александр Кокорин – нападающий «Ариса» и второй лучший бомбардир чемпионата. У него 8+3 по системе «гол+пас» в 17 матчах;

Магомедхабиб Абдусаламов – форвард «Акритаса Хлоракаса». 19-летний нападающий выступает за команду на правах аренды (принадлежит «Пафосу» – другому кипрскому клубу) и за 12 матчей ни разу не забил;

Иван Алексеев – полузащитник «Акритаса Хлоракаса». В сентябре 2021 года 21-летний хавбек ушёл в аренду из «Родины» и с тех пор провёл всего пять матчей.

Кажется, у Кержакова нет права на ошибку – в этом сезоне руководство «Кармиотиссы» сменило трёх тренеров. Сезон-2022/2023 начинал чех Душан Угрин. Он тренировал команду два месяца, проиграл первые два матча и был уволен. Пришедший ему на замену Александр Хацкевич тоже надолго не задержался – он выиграл три игры из шести и ушёл. Софронис Августи одержал две победы в восьми матчах и возглавил «Омонию».

Тренер уже прокомментировал назначение для bobsoccer.

Александр Кержаков главный тренер «Кармиотиссы» «Я понимаю ответственность, которая ложится на мои плечи, поскольку это первый международный опыт в моей тренерской карьере, я принял новый вызов. Надеюсь, этот опыт станет удачным как для меня, так и для клуба. Задачи, которые я ставлю перед собой лично — показывать хороший футбол, который бы нравился болельщикам, и стремиться побеждать в каждом матче».

Почему Кержаков не остался в «Пари НН»?

«Пари Нижний Новгород» с Александром Кержаковым занял 11-е место в сезоне-2021/2022. Руководство «Пари НН» не продлило контракт с тренером. По информации Metaratings, генеральный директор нижегородского клуба Равиль Измайлов давно хотел прекратить сотрудничество с Александром Кержаковым. В качестве причины назывались разные взгляды на развитие «Пари НН», а также манера общения тренера. Кроме того, Измайлов считает, что у Кержакова не сложился контакт с командой.

До прихода в «Пари НН» экс-нападающий «Зенита» тренировал «Томь» и юношескую сборную России (2018–2020). Получится ли у Кержакова на Кипре?