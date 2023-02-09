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Петржела: Дзюба не тот футболист, который поможет «Локомотиву» спастись от вылета

Петржела: Дзюба не тот футболист, который поможет «Локомотиву» спастись от вылета
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Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал подписание контракта 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы с московским «Локомотивом». О переходе футболиста в столичный клуб было объявлено вчера, 8 февраля.

«Я очень удивлён тем, что «Локомотив» подписал Дзюбу. Не ожидал такого. Это странное решение, не понимаю его совсем. Артём не тот футболист, который поможет этой команде. «Локомотив» находится в очень плохой ситуации, им нужно спасаться от вылета из РПЛ. Думаю, что это не тот игрок, который сможет их спасти. У Артёма уже нет былой скорости, только опыт, но этого недостаточно», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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