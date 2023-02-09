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«Фейеноорд» нанёс 50 ударов за матч в Кубке Нидерландов

«Фейеноорд» нанёс 50 ударов за матч в Кубке Нидерландов
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В ночь с 8 на 9 февраля состоялась игра 1/8 финала Кубка Нидерландов «Фейеноорд» — «НЕК Неймеген». Афиша этой встречи не давала больших надежд — ожидался рядовой матч. Однако по факту игра подарила захватывающий сюжет.

Так, за матч «Фейеноорд» нанёс 50 ударов, 27 из которых пришлись в створ ворот оппонента. Более 20 сейвов сделал резервный вратарь «Неймегена» Маттейс Брандерхорст.

К 90-й минуте «Фейеноорд» уступал со счётом 0:2, но в компенсированное арбитром время забил два гола и перевёл игру в экстра-таймы. В каждом из таймов дополнительного времени команды обменялись голами. По итогам 120 минут игры арбитр зафиксировал счёт 4:4. Далее последовала серия пенальти, в которой сильнее оказался «Фейеноорд» (5:3).

Кубок Нидерландов. 1/8 финала
08 февраля 2023, среда. 23:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам
Окончен
4 : 4
5 : 3
НЕК Неймеген
Неймеген
0:1 Вердонк – 33'   0:2 Маркеш – 45'   1:2 Кёкчю – 90'   2:2 Пайшао – 90+2'   2:3 Брёйн – 96'   3:3 Хименес – 98'   4:3 Дилросун – 116'   4:4 Брёйн – 118'
Удаления: нет / Сандлер – 89'
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