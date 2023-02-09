Канчельскис: детский футбол в России умер. Нет молодых, которые могут конкурировать в РПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о развитии детского футбола в России.



«В «Зените» не играют молодые? При чём здесь Семак и «Зенит», если нет достойных футболистов, которые могут конкурировать? Насколько я знаю, в клубе занимаются академией. Но у них нет тех футболистов, которые могли бы конкурировать с теми, кто есть в первой команде. Вы хотите и рыбку поймать, и это, и то? Так не бывает. Академия должна работать. У нас сейчас нет хороших академий. Не выпускают, как раньше выпускали. У нас всё разрушилось. Поймите, у нас нет детского футбола — он умер. Была история, традиции и система — всё, нет ничего.



Мальчики приходят в команду РПЛ, и они не обучены — их надо учить. Для этого надо время. Раньше приходили футболисты, которые были обучены. Сейчас очень сложно, потому что молодёжи нет. Академии не работают. Как в академиях могут работать тренеры, которым 27–28 лет! Он работает, но даже в футбол не поиграл. Чему он может научить? Всё разрушено. От тренера требуют результата, а если есть возможность покупать, то они будут покупать. Что, «Спартак» не покупает? Покупает.



Конечно, лучше, чтобы свои выступали. Но тогда надо сделать так, чтобы выступали свои из академий, но не требовать результата. А как вы хотите, чтобы «Зенит» и «Спартак» не требовали результата? Скажите, чтобы сейчас «Зенит», «Спартак», ЦСКА играли без задач, — болельщики загрызут. У нас всё умерло.



Детский футбол умер. У нас водят детей на футбол и тренерам начинают «пихать» и рассказывать, как нужно играть, на какой позиции должен играть мальчик. Но у нас много кто занимается популизмом и рассказывает сказки. Вот и сказочники наговорились, что у нас всё великолепно», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.