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Лапорта: Месси — достояние «Барсы». Слова его брата не так важны, он уже попросил прощения

Лапорта: Месси — достояние «Барсы». Слова его брата не так важны, он уже попросил прощения
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал слова Матиаса Месси, брата бывшего футболиста клуба Лионеля Месси, оскорбившего руководителя каталонского клуба во время стрима на Twitch. Позже родственник аргентинского форварда принёс свои извинения.

«Очевидно, что Месси – это достояние «Барселоны». Мы очень гордимся, что он играл здесь. Не заставляйте меня говорить о Месси, ведь Лео принадлежит «ПСЖ». Слова его брата не так важны, потому что он уже попросил прощения.

Лео – это наследие «Барсы», но из уважения к нему я не стану ничего комментировать. Его брат извинился, мы всё понимаем. Не хотелось бы уделять этому так много внимания. Очень печально, что всё закончилось так, но этим словам я не придавал бы большого значения. Он извинился и благодарен, это логично», – приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

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