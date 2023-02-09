Пиоли — о ситуации с Леау: он полностью сосредоточен на «Милане»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о своём вингере Рафаэле Леау, который из-за плохой формы начинал последние две встречи Серии А на скамейке запасных.

«Леау важен для меня и всей нашей команды. Он вернулся с чемпионата мира, после которого сразу же ярко выступил в матче с «Салернитаной», но затем он потух. С ним всё в порядке, но, конечно, он намного счастливее, когда играет. Я вижу его очень мотивированным и полностью сосредоточенным на команде», — приводит слова Пиоли журналист Альфредо Педулла.

В составе сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре Леау забил за команду два гола в пяти матчах, выходя в каждом из них только ближе к концу игрового времени. Вокруг 23-летнего вингера ходили слухи о возможном переходе в один из топ-клубов Европы, в частности, им интересовался «Челси», однако в итоге игрок остался в стане «россонери».

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