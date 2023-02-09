В «Торино» заявили, что скоро примут решение по выкупу Миранчука у «Аталанты»
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Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти заявил, что в итальянском клубе в скором времени примут решение о возможном выкупе российского полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты».
«Мы очень довольны выступлениями Миранчука за «Торино». Решение по его выкупу из «Аталанты» будет принято скоро», — сказал Ваньяти в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
27-летний Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды с начала текущего сезона. Россиянин сыграл 17 матчей за туринскую команду, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В «Аталанту» Миранчук перешёл в 2020 году из московского «Локомотива». Итальянский клуб заплатил за полузащитника € 14,5 млн.
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