Антонио Конте вернулся к руководству «Тоттенхэмом» после хирургической операции

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте вернулся к руководству командой после операции по удалению желчного пузыря. Об этом сообщает официальная страница «шпор» в социальных сетях.

Фото: ФК «Тоттенхэм»

В отсутствие итальянского специалисты лондонцы провели только одну встречу, когда в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги встретились с «Манчестер Сити». В этой игре командой руководил ассистент Конте, Кристиан Стеллини, а «шпоры» одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу Гарри Кейна. Стоит отметить, что для 29-летнего нападающего этот гол стал 267-м в футболке «шпор», благодаря чему он стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет с «Лестером». Игра состоится в субботу, 11 февраля, начало – в 18:00 мск.

Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»: