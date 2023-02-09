Семак ответил на вопрос, сможет ли Дуглас Сантос сыграть с «Араратом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, сможет ли Дуглас Сантос принять участие в следующем товарищеском матче санкт-петербургского клуба, в рамках которого они сыграют с «Араратом». Также под вопросом находится Андрей Мостовой.

«Думаю, что Сантос точно не сыграет с «Араратом». Именно поэтому сегодня Кругового поменяли пораньше. По поводу Андрея нет точного понимания, примем решение позже по его состоянию», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сегодня, 9 февраля, «Зенит» провёл товарищеский матч с армянским клубом «Урарту», в котором одержал победу со счётом 1:0 благодаря голу Алексея Сутормина. Матч с «Араратом» состоится завтра, 9 февраля, стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.